محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير طريقي الكباش والمطار

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال تطوير طريق مطار الأقصر الدولي ومحيطه الحيوي وطريق الكباش والطريق بين معبدي الكرنك والأقصر والذي يقوم بتنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، وتشارك فى تنفيذه مجموعة من الهيئات منها الهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة الاسكان ممثلة في جهاز تعمير البحر الأحمر.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد ميدان الملك عبد الله، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية وخاصة الاهتمام بأعمال التشجير وزراعة الجزر في منتصف الطريق وأعمال الزراعة في حديقة الكومنولث والاهتمام بالزراعات في المسار السياحي والطريق المؤدي للمطار.

كما تفقد ألهم أعمال تركيب بلاط الانترلوك في الشوارع المحيطة بطريق الكباش، مشددًا على الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة مع الاهتمام بإظهار الوجة الحضاري للأقصر وتطويرها.