بوماس يتغلب على سان لويس بثلاثية في الدوري المكسيكي

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تغلب فريق بوماس على ضيفه سان لويس 3/2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المكسيكي.

وتقدم سان لويس عبر خوليو دومينجيز في الدقيقة 37، قبل أن يدرك بوماس التعادل عن طريق خوان دينينيو في الدقيقة69.

وعاد سان لويس للتقدم مجددا عن طريق هدف سجله فيتور أرانتيس في الدقيقة 81، لكن بوماس نجح في إدراك التعادل بعد ذلك بخمس دقائق عبر سيزار هويريتا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جابرييل هيرنانديز الهدف الثالث لبوماس.

ورفع بوماس رصيده إلى12 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سان لويس عند 16 نقطة في صدارة الترتيب.