المسح الصحى للأسرة المصرية: 31% من السيدات تعرضن لعنف من قبل أزواجهن

كشف المسح الصحى للأسرة المصرية، أن 31% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى العمر من 15 حتى 49 سنة أقررن بتعرضهن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج سواء كان فى الـ12 شهرا السابقة عن المسح أو فى أى وقت آخر.

وأجرت وزارة الصحة والسكان المسح، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف توفير معلومات عن الإنجاب وتنظيم الأسرة، والحالة الصحية للأطفال فى مصر.

وأوضح المسح، أن 25.5% من السيدات اللاتى شاركن فى المسح أكدن تعرضهن لعنف جسدى، بينما أقر 5.6% من السيدات تعرضهن لعنف جنسى من قبل أزواجهن، وأن نحو 22.3% من السيدات أقررن بتعرضهن لعنف نفسى من قبل أزواجهن.

وتطرق المسح إلى ختان الإناث، وبين البحث أن نسبة البنات فى العمر من 0 حتى 19 سنة، اللاتى تم ختانهن بلغت 14.2%، وبلغت نسبة الإناث اللاتى لم يتم ختانهن ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن فى المستقبل 12.8%.

وبلغت نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن على يد طبيب 73%، بينما بلغت نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن على يد ممرضة 9%، ووصلت نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن على يد داية نحو 15.8%.

ولفت المسح، إلى أن هناك نحو 10% من الأسر المعيشية التى تم مقابلتها فى المسح تحصل على دعم حكومى من برنامج تكافل وكرامة، وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التى تحصل على دعم من البرنامج تصل إلى أقل ما يمكن فى المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود 5.4%، بينما تصل إلى أعلى مستوى فى الوجه القبلى 16%، وتصل فى الريف لـ19%، وتشير البيانات إلى أن نحو 88% من الأسر لديها بطاقة تموين، و6% تحصل على معاش الضمان، ونحو 2.4% من الأسر حصلت على معاش العمالة المؤقتة فى أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتم من خلال المسح مقابلة عدد 30 ألفا و667 أسرة معيشية، بنسبة استجابة 93.2%، وقد تم تحديد عدد 21 ألفا و267 سيدة مؤهلة للمقابلة فى هذه الأسر، وتم فعليا مقابلة 20 ألفا و481 سيدة بنسبة استجابة 96.3%، كما تم خلال المسح مقابلة عدد 17 ألفا و603 من الشباب (ذكور وإناث) فى العمر 15ــ29 سنة بنسبة استجابة 82.3%.