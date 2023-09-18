 مجلس النواب الليبي: التحقيقات مستمرة لمحاسبة المسئولين عن تداعيات كارثة الفيضانات - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

مجلس النواب الليبي: التحقيقات مستمرة لمحاسبة المسئولين عن تداعيات كارثة الفيضانات


نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 9:18 م

أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن البرلمان عقد جلسة طارئة لبحث الأمور المتعلقة بكارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة والشرق الليبي.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، أن الأجهزة الخدمية التابعة للحكومة تنتشر في درنة لمعاينة الأوضاع على الأرض، بجانب الأجهزة واللجان المختصة، التي شرعت في معالجة تداعيات الفيضانات وآثارها على المياه والصرف والمباني التي تضررت.

كما كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن التحقيقات جارية لمحاسبة المسئولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات، وقد صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بـ10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات، وفتح حساب في مصرف ليبيا المركزي لتلقي المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

https://www.youtube.com/watch?v=fuEZ7aSL78M&ab_channel=AlQAheraN

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك