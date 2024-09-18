وزير الخارجية: الحاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة فورا

قال السفير د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولت الأزمة الخطيرة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن موقف البلدين والوزيرين يتطابق فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء المدنيين.

وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح كل الرهائن والأسرى، والنفاذ غير المشروط والكامل والعادل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

وذكر أنه أكد خلال اللقاء الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنعه، وحذر من خطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة.