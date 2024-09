نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو إلى تحقيق دولي عقب انفجار أجهزة البيجر في لبنان وسوريا

أعربت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر، عن إدانتها للهجوم «الإرهابي» الهائل في سوريا ولبنان، والذي أدى إلى إصابة الآلاف جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» بحوزة عناصر حزب الله.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن «الهجوم بمثابة تصعيد وحشي للعنف»، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في الهجوم وإنهاء سفك الدماء.

I strongly condemn the massive terror attack in Lebanon and Syria, which injured thousands of people. A brutal escalation of violence.



Silence is not an option. An international investigation is called for. The bloodshed must end.