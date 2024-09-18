تحرير 226 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على الأسواق بالدقهلية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال المحافظ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 226 محضرًا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وتم إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها ضبطت وحررت 151 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.



