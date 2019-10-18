وزير الاتصالات: البيانات الحكومية للمواطنين مؤمنة ولا يمكن اختراقها

طلعت: مكاتب البريد ستتحول إلى منفذ رئيسي لتقديم الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البيانات الحكومية للمواطنين التى يتم توافرها عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الخدمات الرقمية مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها.

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc» مساء الخميس، أنه من المخطط تقديم 170 خدمة حكومية للمواطنين من خلال التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية خلال 36 شهرًا، وعليه سيتم إدخال جميع بيانات المواطنين علي الموقع الإلكتروني لإنشاء حساب خاص بها يستطيع من خلاله الحصول على الخدمات المتاحة، مؤكدًا على السرية التامة فى تداول المعلومات والعمل على حمايتها بشكل كامل.

وأوضح أن بجانب الموقع الإلكتروني تعمل الوزارة على تطوير وصياغة مكاتب البريد ليتحول إلى منفذ رئيسي لتقديم خدمات رقمية، مشيرًا إلى أنه يوجد 4 آلاف مكتب بريدي على مستوى الجمهورية، تم تجهيز 2000 مكتب منهم لاستقبال المواطنين بشكل لائق.