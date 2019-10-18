ترامب: أردوغان اعترف بعمليات قتال بسيطة خلال وقف إطلاق النار

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث هاتفيا منذ وقت قصير مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "كانت هناك بعض الضربات البسيطة من قبل القناصة والمدفعية، ولكن تم وضع حد لها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر: "إنه يرغب بشدة في أن يدخل وقف إطلاق نار أو توقف حيز التنفيذ. وبالمثل يرغب الأكراد في ذلك أيضا وفي تبني حل نهائي".

ويرفض الرئيس التركي أية محاولات وساطة للتوصل إلى هدنة ويقول إن تركيا ليست قلقة من العقوبات.

كما أكد أن تركيا لن تتفاوض مع المسلحين الأكراد في سورية.