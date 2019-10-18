الحريري يمهل الحكومة 72 ساعة لتقديم جواب للمتظاهرين بشأن أزماتهم

ألقى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني كلمته التي وجهها للبنانيين، بعد أن هزت المظاهرات احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وفرض ضرائب جديدة، في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف رئيس الوزراء سعد الحريري، أن وجع اللبنانيين وجع حقيقي، متابعًا: «أنا أعترف به وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه ولكن كيف يجب حله وهذه هي المسؤولية التي كلفنا بها الشع باللبناني ومنذ 3 سنوات اعمل على تقديم حلول حقيقية»

وأعلن رئيس الوزراء تقديم مهلة 72 ساعة لحل الوضع، مضيفًا: "وأضاف "انني قدمت لنفسي وقت قصير جدا واما تقديم جواب حاسم من شركائي لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولة او سيكون لي كلام اخر، والمهلة هي عبارة عن 72 ساعة".