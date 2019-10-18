إصابة 7 أشخاص في طرابلس في إطلاق نار خلال مظاهرة بلبنان

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- الحريري يمهل شركاؤه في الحكومة ٧٢ ساعة لدعم الاصلاحات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بإصابة 7 أشخاص في ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان في إطلاق نار من قبل مرافقي النائب السابق مصباح الأحدب خلال مظاهرة احتجاجية.

وقالت قناة " الجديد" اللبنانية، إن "النائب السابق مصباح الأحدب حاول الانضمام إلى المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس، لكنهم رفضوا وجوده في ساحة النور وعمدوا إلى رشقه بعبوات المياه".

وأشارت القناة إلى أن عددا من المحتجين أصيبوا بإطلاق نار من عناصر أمن الأحدب، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

من جانبه، أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شركاؤه في الحكومة اللبنانية ٧٢ ساعة لدعم الاصلاحات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وامتلأت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت مساء اليوم الجمعة بالمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية .

وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، وطالبوا برحيل الرؤساء الثلاثة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري .

وخرج آلاف المواطنين إلى الساحات في العاصمة بيروت وصيدا (جنوب لبنان) وبعلبك(شرق لبنان) وجونية ( جبل لبنان) وغيرها من المدن، وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية.

واستمر اليوم قطع كافة الطرقات بالإطارات المشتعلة في العاصمة بيروت وفي مناطق عديدة في جبل لبنان وشماله وشرقه وجنوبه، وأغلقت المحال التجارية والمدارس والجامعات والمصارف أبوابها.

وقطع المتظاهرون طريق المطار لبعض الوقت وقام الجيش بإعادة فتحها.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء أمس الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وأعلن وزير الاتصالات محمد شقير مساء أمس التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب " ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إقفال الطرقات.