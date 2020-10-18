إسرائيل والإمارات توقعان بعد غد الثلاثاء اتفاقا لتسيير 28 رحلة طيران أسبوعيا بينهما

قالت وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقا بعد غد الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة تجارية أسبوعية بين مطار بن جوريون ودبي وأبو ظبي.

يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار رامون الأصغر في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعية ، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" الاسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيوقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن جوريون، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان "هذا يوم تاريخي ومثير بالنسبة لإسرائيل التي بدأت تشهد الازدهار الاقتصادي بأسواق ووجهات طيران جديدة."