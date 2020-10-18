أمريكان إيرلانيز تعتزم إعادة بوينج 737 ماكس للتحليق بنهاية العام

تعتزم شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" الأمريكية إعادة الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس" للتحليق مجددا بنهاية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ منع هذا الطراز من التحليق في مارس 2019.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة، فإنه سيتم استخدام هذا الطراز على خط ميامي-نيويورك المزدحم مرة واحدة يوميا بداية من 29 ديسمبر حتى الرابع من يناير.

وأوضحت الشركة، أنها ستتبع "نهجا متدرجا" لإعادة ماكس للخدمة بمجرد الموافقة على تحليقها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تمديد رحلات خط ميامي-نيويورك بعد 4 يناير.

وألغى الناقل أمس من جدولة أكثر من 1900 رحلة جوية كان تم التخطيط لها على طائرات 737 ماكس في الفترة من ديسمبر إلى 21 مارس 2021، ومن ثم تحويلها إلى طائرات أخرى.

وتم اتخاذ التغييرات وسط حالة من الغموض بشأن موعد موافقة الهيئات التنظيمية للطيران على استئناف تشغيلها التجاري.

وتم وقف تشغيل 737 ماكس في جميع أنحاء العالم بعد حادثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، إلا أنها تقترب من العودة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية بعدما أعلنت الجهات التنظيمية الأوروبية الأسبوع الماضي أن التغييرات التي تم إدخالها على الطائرة جعلتها آمنة بما يكفي للعودة للعمل هناك قبل نهاية العام.