وزير الأوقاف: توزيع 10500 زي أزهري على الأئمة والدعاة خلال أكتوبر الجاري

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة "إن الوزارة قامت بتوفير 10 آلاف و500 زي أزهري، و6242 عمامة لتوزيعها على الأئمة والدعاة".

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الأحد - أنه مع انتهاء شهر أكتوبر الجاري ستكون الوزارة قد انتهت من توزيع 10 آلاف زي أزهري على 10 آلاف إمام، موضحا أن عملية التوزيع ستظل مستمرة لجميع الأئمة تباعا وبلا استثناء وقبل نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى توزيع 3629 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، و11 ألفا و192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد تعاقدت مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة.