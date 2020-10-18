 مدرب الزمالك: كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف أمام الرجاء - بوابة الشروق
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مدرب الزمالك: كنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف أمام الرجاء

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:22 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:22 م

أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك، أن فريقه كان قادرا على تسجيل أكثر من هدف خلال مواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهدف دون رد.

وفاز الزمالك على الرجاء بهدف أشرف بن شرقي الذي أحرزه في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

وقال مدحت عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«مباراة جيدة، هي نهائي مبكر، وكنا نعرف جيدا طريق لعب الرجاء».

وأضاف:«وصلنا على مرمى الرجاء في أكثر من مرة، وكنا نستطيع أن نسجل الثاني والثالث ولكن في النهاية أنهينا 50 % من المهمة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير الزمالك ومجلس إدارته».


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