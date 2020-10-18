عمرو أديب: البرنامج إجازة لو ماتش الزمالك موافق لموعده

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن أن البرنامج إجازة إذا وافق موعد مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي موعد البث، معلقًا: «الماتش لو هيتلعب يوم فيه برنامج هيبقى إجازة عشان أقعد وأجيب ساندويتشات كبدة وسجق ورز بلبن وفيشار كتير».

وتوقع خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصراويًا بعد تأهل الزمالك والأهلي، متابعًا: «إن شاء الله ماتش الأهلي هنا على أرض مصر مضمون، وماتش الزمالك شبه مضمون».

وقال إن أداء الناديين الأهلي والزمالك كان مشرفًا على مدار المباراتين الماضيتين، متوجهًا بالتحية لرجال وأبطال النادي الأهلي والزمالك على التركيز في الملعب والقوة في الأداء.

وأضاف أديب، أنه سيختص في مجال كرة القدم إذا توقف عن تقديم برامج التوك شو، مضيفًا: «الكرة الاهتمام رقم واحد ثم تأتي بعدها اهتمامات أخرى، ومن يلعب أو يذيع كرة رقم واحد في المشاهدة والاهتمام».