وزير قطاع الأعمال: 95% من إطارات السيارات الموجودة في مصر مستوردة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن 95% من إطارات السيارات الموجودة في مصر مستوردة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهلك نحو 15 مليون إطار في السنة.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة تبحث عن طريقة لإنتاج الإطارات المستوردة، لافتًا إلى أنها تعتزم إنتاج 1.5 مليون إطار عبر مصنع في مدينة سموحة.

ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الإنتاج الحربي تستهدف إنتاج خمسة ملايين إطار للجرارات الزراعية بمقاساتها الخمسة في مصنع مدينة العامرية وإطارات سيارات الركوب بمصنع العين السخنة، خلال المرحلة الأولى.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن المصنعين يستهدفان إنتاج 7.7 مليون إطار في المرحلة الثانية، مضيفًا أنه تم التوقيع على عقد الدراسة المالية، مع وزارة الإنتاج الحربي.