 وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير البلجيكي مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلاده - بوابة الشروق
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وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير البلجيكي مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلاده

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 7:09 م

بحث وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع السفير François Cornet d'Elzius سفير مملكة بلجيكا الجديد في القاهرة، مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلجيكا.
جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار للسفير البلجيكي والذي حرص على لقاء الوزير ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لمملكة بلجيكا.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات ودفع حركة السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين.
وأكد العناني، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معرباً عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بمشاركته في حضور الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا ملونا مغلقا بداخلهم مومياوات والذي أعلنت عنه الوزارة يوم الثالث من أكتوبر الجاري بمنطقة آثار سقارة، معربا عن شغفه وإعجابه الشديد بهذا الكشف، وحرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة؛ ولاسيما الخاصة بالاكتشافات الأثرية.


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