بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

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بدأت المدارس التي تسلمت التابلت من الادارات التعليميه في تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي بعد تشغليه وضبط السيستم الخاص به.
ويتسلم الطالب التابلت بعد تقديم ايصال دفع قيمة التأمين عليه وقدرها 100 جنيه ويتم تسديدها في مكاتب البريد.