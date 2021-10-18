ناقد رياضي: مرتضى منصور رئيس مجمد لنادي الزمالك وليس معزولا

علق بليغ أبو عايد، الناقد الرياضي، على موقف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من التقدم لانتخابات الأندية المقام الآن، قائلا إن مرتضى منصور رئيس مجمد لنادي الزمالك وليس رئيسًا معزولًا.

وأضاف بليغ أبو عايد، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن نادي الزمالك قد يكرر سيناريو نادي الزهور خلال 2004، من خلال رجوعه رئيسا لنادي الزمالك بالمشاركة في انتخابات الأندية 2021، وبتلك الطريقة يرفع عنه التجميد ولا توجد أي مشكلة قانونية في تلك الحالة.

وتابع أن المستشار مرتضى منصور طالب بالعودة كرئيس لنادي الزمالك لمدة يوم واحد ثم يقدم استقالته، بحيث تكون انتخابات الأندية نزيهة.