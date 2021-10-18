افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، مسجد جامعة عين شمس بمقر الجامعة بالقاهرة.

وأشار وزير الأوقاف - في تصريح، اليوم الاثنين، على هامش الافتتاح، بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات - إلى أنه اتفق مع رئيس الجامعة على عقد دورة جديدة للأئمة والواعظات في مجال الإعلام الرقمي، إلى جانب مواصلة البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها الجامعة للأئمة في مجالات علم النفس والاجتماع واللغة العربية ومهارات التواصل الإعلامي.

وأشاد بفكرة المسجد الجامع بالجامعة، موجها الشكر لرئيس الجامعة على فكرة وتنفيذ هذا المسجد الجامع ليوفر مكانًا مناسبًا يليق بأداء الشعائر من جهة، ويقطع الطريق على عناصر الجامعات المتطرفة التي كانت تحاول أن تستغل المصليات المتفرقة لتمرير أفكارها.. معربا عن أمله في تعميم الفكرة بجميع الجامعات والمدن الجامعية، كما وعد بتوفير إمام متميز لمسجد الجامعة الذي تم افتتاحه.

ومن جهته، أهدى رئيس جامعة عين شمس درع الجامعة لوزيرى الأوقاف المصري والسوداني تقديرا لجهودهما الدعوية ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير.