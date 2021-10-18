ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ينتقد ديكتاتورية أورتيجا في نيكاراجوا

قال ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا أسس "واحدة من أسوأ الديكتاتوريات في العالم".

وقال بوريل اليوم الاثنين بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إن أورتيجا وزوجته روزاريو موريلو، التي تشغل أيضا منصب نائب الرئيس، قاما بالقضاء على المعارضة السياسية من أجل تأمين الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتابع بوريل قائلا إن المعارضيين السياسيين في نيكاراجوا ببساطة محتجزون اليوم، مضيفا أن الانتخابات المقبلة "انتخابات صورية تنظمهما ديكتاتورية".

وأشار بوريل إلى أولئك الذين فقدوا أرواحهم لمجرد مشاركتهم في احتجاج، حيث قامت سلطات نيكاراجوا بقمع المظاهرات المناهضة للحكومة بعنف بشكل روتيني. وأضاف أن ما لا يقل عن 328 مدنيا لقوا حتفهم منذ عام 2018.

واختتم بوريل تصريحاته بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في نيكاراجوا.