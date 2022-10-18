بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض

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أعلنت كارين جان- بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوج في زيارة رسمية الأسبوع المقبل.

وذكرت جان- بيير: "يتطلع الرئيس بايدن إلى استقبال الرئيس الإسرائيلي هرتصوج في البيت الأبيض في 26 (تشرين الأول) أكتوبر، في زيارة تؤكد الشراكة والصداقة الراسختين بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأضافت: "سوف يتشاور (الرئيسان) بشأن قضايا رئيسية من بينها تحديات إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك، وفرص لتعميق الاندماج الإقليمي وسبل طرح إجراءات متساوية للحرية والرخاء والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأتي الزيارة قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر وعقب إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي لإسرائيل مع لبنان مباشرة.

وذكرت جان- بيير أن زيارة هرتصوج ستستمر خلال 25 و 26 تشرين الأول/ أكتوبر وسيلتقي خلالها "مجموعة من مسؤولي وكالات مختلفة".