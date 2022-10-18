أستراليا تتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء التراجع عن قرار اتخذته البلاد في 2018 للاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان: "أعادت الحكومة اليوم تأكيد أن موقف أستراليا السابق وطويل الأمد هو أن القدس قضية وضع نهائي يجب حلها في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأضافت: "يلغي هذا اعتراف حكومة (سكوت) موريسون بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

وتعتبر القدس إحدى نقاط النزاع الرئيسية في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينييين. واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من المدينة في حرب يونيو 1967. وعلى الصعيد الآخر، يرى الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة محتملة لدولة مستقلة.

كان سكوت موريسون، الذي حل محله رئيس الوزراء المنتمي لحزب العمال أنتوني ألبانيز، اتخذ قرارا مثيرا للجدل في 2018 بالاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كما التزم بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية بمجرد التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت وونج: "أأسف لأن قرار السيد موريسون بالتصرف لأسباب سياسية نجم عنه تحول موقف أستراليا، وللأذى الذي سببته هذه التحولات للعديد من الأشخاص في المجتمع الأسترالي الذين يهتمون بشدة بهذه القضية".

وذكرت وزيرة الخارجية إن السفارة الأسترالية في إسرائيل ستظل في تل أبيب، حيث "كانت دوما".

وأوضحت وونج أن كانبيرا "ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دوليا".