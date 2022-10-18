اليونان: وصول أول دفعة من ناقلات الجند الألمانية «ماردر» في إطار التبادل الدائري

أعلنت هيئة الأركان العامة اليونانية، اليوم الثلاثاء، وصول أول ست ناقلات جند مدرعة طراز ماردر 1 إيه 3 من ألمانيا في إطار عملية التبادل الدائري بين أثينا وبرلين.

ويعني التبادل الدائري أن يقوم أعضاء في حلف (ناتو) بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول في المقابل على أسلحة من ألمانيا لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.وترجع فكرة هذه العملية إلى أن استخدام الأسلحة السوفيتية الصنع أسهل بالنسبة للجنود الأوكرانيين من استخدام المعدات الغربية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم.

وذكرت هيئة الأركان اليونانية أن المركبات وصلت أمس الاثنين.

ومن المنتظر أن يصل مجموع ما ستحصل عليه اليونان من ألمانيا إلى 40 ناقلة مدرعة طراز ماردر، وذلك مقابل حصول أوكرانيا من اليونان على 40 ناقلة مدرعة سوفيتية الصنع طراز "بي إم بي 1".

وكانت اليونان حصلت على المدرعات السوفيتية من مخزونات الجيش في ألمانيا الشرقية السابقة.

ولا يزال من غير المعروف بعد متى وكيف ستصل المركبات المدرعة من اليونان إلى أوكرانيا.

وكانت فكرة التبادل الدائري قد ظهرت بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت اليونان أصرت على ضرورة وصول المدرعات الألمانية أولا قبل أن ترسل معداتها إلى أوكرانيا حتى لا تعرض قدرتها الدفاعية للضعف.