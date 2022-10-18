حلا شيحة توجه رسالة دعم لشيرين عبدالوهاب: ربنا يبعد عنك أصحاب السوء

دعمت الفنانة حلا شيحة، صديقتها المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الاخيرة، قائلة: «يارب ترجعي لأهلك وحبايبك وربنا يبعد عنك أصحاب السوء، وأي حد اتمنالك الشر او ارد ليكي اي شر ربنا ينتقم منه، بدعيلك من قلبي تبقي فلة وترجعي أحسن من الأول».

وأضافت: «كلنا بنتعب وبنمر بحاجات صعبة غي حياتنا، بس الايمان بالله وقوة والارادة وحب الناس اللي واقفين في ضهرنا بصدق، بنرجع احسن من الاول، ان شاء الله، ان شاء الله هتقومي بالسلامة وترجعي احسن من الاول وكله هيعدي ، كلما بنحبك وبندعيلك يا طيبة يا فلة»

ودخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بخضوعها لعلاج إلزامي داخل أحد المستشفيات النفسية برغبة شقيقها الذي زعم تعاطيها المواد المخدرة مع زوجها السابق حسام حبيب، وهو ما رد عليه محامي الفنانة ببلاغ ضده، مما استدعى تدخل النيابة العامة التي أعلنت مباشرتها التحقيق في الواقعة.

وكان شقيق الفنانة شيرين قال في أحد البرامج التلفزيونية، إنه بمجرد عودة العلاقة بين شيرين وزوجها السابق حسام حبيب عقب تصالهما في القضايا "ساء سلوكها وأقبلت على تعاطي المخدرات مع طليقها داخل شقة بالتجمع الخامس"، الأمر الذي دفعه إلى استقدام مستشفى متخصص في علاج الإدمان؛ من أجل السيطرة عليها وعلاجها، حتى ان التحاليل الطبية أثبتت تعاطيها المخدرات.



ونفى شقيق الفنانة ما أثير عن اعتدائه عليها، ووجه اتهاما صريحا للفنان حسام حبيب وسيدة أخرى بتدبير مكائد للفنانة شيرين ودفعها للتعاطي، متابعًا: "أنا مصمم إن أختي تتعالج علشان تخرج لبناتها وجمهورها بخير".