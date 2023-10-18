سفير فلسطين بالأمم المتحدة: الدول العربية بصدد التحضير للتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن

وجه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الشكر إلى مصر على قرار فتح مطار العريش؛ لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى اصطفاف مئات الشحنات أمام المعبر لمد سكان قطاع غزة بكل مستلزمات الحياة من الماء والدواء والوقود.

وقال خلال تصريحات ل «العربية» مساء الثلاثاء، إن المجموعة العربية بصدد التحضير لتقديم مقترح مشروع لمجلس الأمن للتعبير عن موقف عربي موحد يطالب بضرورة وقف العدوان الفوري على الشعب الفلسطيني والبدء في دخول المساعدات الإنسانية في ضوء التشاور مع أعضاء مجلس الأمن.

وتابع: «لم نناقشه كمجموعة عربية حتى الآن بشكل مفصل، ولكني طرحت أمام العالم الإقدام على تلك الخطوة إذ استمر المجلس مشلولا ومتصارعا، قد نضطر أن نحدد موقفنا ونطرحه على طاولة المجلس».

وأشار إلى عدم تمكن مشروع القرار البرازيلي بمجلس الأمن من الحصول على الأصوات الكافية رغم الملاحظات العربية اتجاهه، قائلا: «بعض الدول لم تستكف وأرادت المزيد من التغيير ليصبح أحاديا مدافعا عن إسرائيل غير مكترث بالوضع الكارثي بقطاع غزة».

وأوضح أن مشروع القرار البرازيلي لا يزال مطروحا ولكنه غامض داخل الغرف المغلقة، مضيفا: «لا نعلم ماذا ينتوون به»، مشيرا إلى رفضه الحديث مع سفير حكومة الاحتلال داخل مجلس الأمم، قائلا: «العجرفة التي يتمتع بها والعنصرية التي ينضح بها لا تشرفني أن أتعاطى معه».