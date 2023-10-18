حقوق الإنسان بالنواب تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة

استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مجزرة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا القصف بلغ حتى الآن أكثر من 1000 شهيد من الأطفال والأشخاص الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال الذين استشهدوا بدم بارد.

وأكد البيان، أن ما حدث جريمة من أبشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ، ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل والذي يندى لها الجبين.

وأضاف البيان: "ألم يأن الأوان لأن يستيقظ المجتمع الدولي من ثباته العميق وإزالة رأسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كانوا يحتمون بالمستشفى؛ لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفل المستشفى تستخدم من قبل منظمة حماس".

وتطالب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل؛ لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمى للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني؛ لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع البيان، أن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، يجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.

واختتم البيان: "من هذا المنبر التشريعي العريق مجلس النواب المصري، نوجه رسالة إلى العالم أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة، أصبح جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان".