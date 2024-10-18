قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المراهنات الإلكترونية، أو ما يُعرف بالقمار الإلكتروني، محظورة بموجب قانون مكافحة المعلومات. وأشار إلى أن اللجنة عقدت أربع اجتماعات طارئة مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أوضح بدوي أنه بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، تم حجب تطبيق يستخدم للمراهنات في المسابقات الرياضية، مؤكداً أنه سيتم حجب جميع التطبيقات المخالفة للقانون التي تعتمد على المراهنات في الفترة المقبلة.

ودعا بدوي إلى ضرورة توعية الأطفال والشباب حول خطورة هذه التطبيقات، مشيراً إلى أن حجبها أو إغلاقها ليس الحل النهائي، حيث يلجأ الكثير منهم إلى حيل مختلفة للوصول إليها. وروى بدوي تفاصيل مؤسفة لشاب قام ببيع ذهب والدته وكل ما يملك بسبب مشاركته في تطبيقات المراهنات، محذراً من أن المراهنات تشبه جرائم الشرف، حيث يكون المشاركون فيها بعيدين عن أعين الآخرين.

وأشار بدوي إلى أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا مع وزير الاتصالات، حيث تم الاتفاق على تحديث قانون مكافحة المعلومات. ومن بين التحديثات المقترحة زيادة العقوبات المفروضة على تطبيقات المراهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى بنود تحدد العقوبات وفقًا لنوعية الفعل، سواء كانت مراهنة أو ابتزازًا إلكترونيًا. كما تم تناول تشديد العقوبات على كل شخص يقوم ببث أو نشر معلومات مضللة تؤدي إلى إحباط المواطنين.