إطلاق أعمال منفذ جديدة- عرعر بين السعودية والعراق اليوم

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تفتح السعودية والعراق، اليوم الأربعاء، صفحة علاقات تعاون جديدة، إذ سيتم إطلاق منفذ "جديدة - عرعر" الحدودي -أقصى شمال المملكة- ليصبح شريان حياة حيوي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويأتي افتتاح المنفذ وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، سيدشن المنفذ أمير الحدود الشمالية ومحافظ الجمارك والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومحافظ هيئة التجارة الدولية.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد عملية الافتتاح، التي ستتم عصر اليوم، حضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ومحافظي كربلاء والأنبار المحاذيتين للمعبر.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ "جديدة- عرعر" من الجانب السعودي ومنفذ "عرعر" من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويضم منطقة لوجيستية ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية.