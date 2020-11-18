اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في سيبيريا

أعلنت رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أن مناطق سيبيريا الروسية تشهد حاليا تشكل طفرة جديدة لفيروس "كورونا".

وقالت آنا بوبوفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء: "نشهد بعض التغيرات في الفيروس التاجي في منطقة سيبيريا الروسية، ما دفعنا إلى طرح افتراض بأن هناك نموذجا متحورا جديدا للفيروس التاجي".

وأشارت إلى أن التحورات المكتشفة لا تجعل الفيروس أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على الأوضاع المتعلقة بوباء "كوفيد-19"، مبينة أن هيئة حماية حقوق المستهلكين لديها إمكانات لرصد كل التغيرات التي تحدث بالفيروس في روسيا ولو كانت طفيفة.