استطلاع: جائحة كورونا تزيد من شعور الألمان بالضغط

كشف استطلاع حديث للرأي، أن جائحة كورونا تتسبب في إثارة أعصاب الكثير من الألمان.



فقد أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن نحو 80% من الألمان عانوا من الإجهاد خلال الأشهر الماضية.



وقال أقل من 31% من الألمان إنهم شعروا بضغط متزايد منذ بدء الجائحة.



وأجري الاستطلاع في أغسطس الماضي، عندما كان وضع الجائحة هادئا نسبيا مقارنة بالوضع الحالي.



وأشار الاستطلاع إلى تفاوت كبير بين الجنسين، بينما ذكرت 84% من النساء أنهن يعانين من الضغط بسبب الجائحة، ذكر ذلك 76% فقط من الرجال.



وكان العاملون في المستشفيات والعيادات الطبية ودور رعاية المسنين ومؤسسات طبية آخرى، أكثر معاناة من الضغط خلال الجائحة، حيث بلغت نسبتهم 91%.



ووفقا للاستطلاع، فإن عامل الضغط الرئيسي هو العمل، حيث ذكر 55% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعملون تحت ضغط وقت، بينما ذكر 47% أن على عاتقهم عدد كبير من المهام.



وذكر 23% آخرون أن السبب هو عدم تعويض العطلات الملغاة بسبب كورونا أو غياب الأنشطة الترفيهية.



وقال 37% من الذين يعانون من الإجهاد إنهم أرجأوا زياراتهم للطبيب بسبب الجائحة، ويتوافق هذا مع تقارير الأطباء الذين أبلغوا عن خلو عياداتهم خلال فترة الإغلاق في الربيع الماضي.



أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "سويس لايف" للتأمين على الحياة، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 4 حتى 18 أغسطس الماضي، 2158 ألمانيا فوق 18 عاما.



يأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، إلى 843 ألفا و757 حالة، استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء "بلومبرج".



ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 13 ألفا و138 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 537 ألفا و347 شخصا.