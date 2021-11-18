عميدة تمريض عين شمس: الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب للراغبين في العمل العام وخدمة الآخرين

تفقدت سحر سليمان عميد كلية التمريض، وسحر ياسين زكيل الكلية للتعليم والطلاب أعمال سحب استمارات الترشح من قبل طلاب الكلية الراغبين في خوض ماراثون الانتخابات، تحت رعاية الدكتور رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واطمئنت الدكتورة سحر سليمان على مباشرة أعمال سحب الأوراق وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، مع التأكد من حصول المتقدمين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد – 19.

كما تحدثت مع الطلاب عن الشروط الواجب توافرها للمشاركة في العملية الانتخابية ومن أهمها الرغبة في العمل العام وخدمة الآخرين مع ضرورة أن يكون لهم سابقة أنشطة ومشاركات مؤثرة داخل المجتمع الجامعي.