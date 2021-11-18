النيابة تطلب التحريات حول حريق مصنع مكرونة مهجور في الإسكندرية

طلبت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار موقع الحريق الذي اندلع، بمصنع مكرونة "مهجور" كائن في منطقة القباري، وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال المسئولين عنه وشهود العيان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، حول نشوب حريق بمصنع كائن في شارع 218 منطقة القباري، بجوار بشائر الخير 5، مما أسفر عن تدمير محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه؛ بإخماد النيران وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى باقي المنطقة، حيث تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في الطابق الثالث بمصنع المكرونة "المهجور".

أوسفر الحريق عن حدوث تلفيات كبيرة في المصنع، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.