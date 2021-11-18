قضت الأسرة الملكية قرابة الألف عام تقود بريطانيا وتمرر زمام السلطة بين عشرات الملوك ويعتبر عهد الملكة إليزابيث الثانية هو الأطول زمنا بالمقارنة بغيرها من الملوك في الداخل و الخارج ويبلغ عمرها 95 عاما قضت منها 68 عاما متربعة على العرش.

نرصد في التقرير التالي شجرة العائلة المالكة في بريطانيا وتسلسل وراثة العرش:

الملكة أليزابيث الثانية تبلغ من العمر 95عاما هي أطول ملوك بريطانيا عمراً وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش

في عام 1947 تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب وأنجبت منه أطفالها الأربعة: الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد.

الأمير تشارلز

تشارلز، أمير ويلز (تشارلز فيليب آرثر جورج)

ولد في 14 نوفمبر 1948 هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

حصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج وأدى الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

في عام 1981 تزوج الليدي ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير وليام (ولد سنة 1982) والأمير هاري (ولد سنة 1984).

في عام 1996 تطلق الزوجان وفي عام 2005، تزوّج تشارلز من كاميليا باركر بولز

الأمير وليام

هو الابن البكر للأمير تشارلز من زوجته الأولى الأميرة ديانا وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

في 16 نوفمبر 2010 أعلن عن خطوبته من كيت ميدلتون وتم زفافهما في 29 أبريل 2011 وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية وزوجته الأميرة كاثرين في يوم زفافهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.

أنجب الزوجان ثلاثة أطفال: الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس

الأمير هاري

هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى الأميرة ديانا يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

في 19 مايو 2018 تزوج من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

منحته جدته الملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من حفل الزفاف ألقاب دوق ساسكس وإيرل دمبارتون وبارون كيلكيل وكلها من ألقاب النبلاء بالمملكة المتحدة، في يوم 6 مايو 2019 أنجبا نجلهما الأول ارتشي

جورج أمير كامبريدج

ولد في عام 2013

ولد الأمير جورج فى لندن يوم 22 يوليو عام 2013 وهو الطفل الأول للزوجين وليام وكيت ميدلتون والحفيد الأول للأمير تشارلز أمير ويلز والأميرة ديانا وهو الثالث في خط الوصول إلى العرش الملكي الذي تعتليه جدته الملكة إليزابيث الثانية وكذلك جده وأبيه

وقد وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "الطفل الأكثر شهرة في العالم."

الأميرة شارلوت " أميرة كامبريدج"

شارلوت هي الرابعة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

ولدت في 2 مايو 2015 في لندن هي ابنة الأمير ويليام دوق كامبريدج وكاثرين ميدلتون دوقة كامبريدج وهي الأخت الصغرى للأمير جورج أمير كامبريدج.

لويس أمير كامبريدج

ولد في 23 أبريل 2018 أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية هو الطفل الثالث لويليام دوق كامبريدج وكاثرين دوقة كامبريدج وهو الفرد الخامس في ترتيب العرش البريطاني.

الأمير أندرو دوق يورك

مواليد 19 فبراير 1960 حاصل على رتبة فارس الرباط وعلى الوسام الملكي الفيكتوري ووسام القوات المسلحة الكندية ورتبة حرس الملكة هو الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية و الأمير فيليب والذكر الثاني بين أبنائهما والثامن في خط خلافة العرش البريطاني.

خدم دوق يورك في البحرية الملكية لمدة 22 عاما وشهد حرب الفوكلاند في عام 1982 ضد الأرجنتين

الأميرة بياتريس

ولدت عام 1988

الأميرة بياتريس هي الابنة الكبرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك

ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك بياتريس.

الأميرة يوجيني

ولدت في عام 1990

الأميرة يوجيني هي الابنة الصغرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك يوجيني.

إيرل ويسيكس

أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب

تزوج في عام 1999 من صوفي ريز جونز (التي أصبحت كونتيسة وسكس بعد الزواج) ولديهما طفلان: الليدي لويز ويندسور (ولدت 8 نوفمبر 2003) وجيمس، الفيكونت سيفيرن (ولد في 17 ديسمبر 2007).

فايكاونت السيفيرن، جيمس

فايكاونت السيفيرن ولد في عام 2007 وهو الابن الأصغر لإيرل وكونتيسة ويسيكس وفضل الوالدان أن يمنحا طفليهما القابا "شرفية" بوصفهما ابناء إيرل عوضا عن القاب أمير وأميرة

وجاء هذا القرار لتجنب الأعباء المترتبة على حمل الألقاب الملكية.

السيدة لويز

السيدة (الليدي) لويز ولدت في عام 2003 وهي الابنة البكر لإيرل وكونتيسة ويسيكس.

الأميرة آن "الأميرة الملكية"

الأميرة الملكية هي ثاني أولاد الملكة أليزابيث وابنتها الوحيدة ولدت في عام 1950. وأطلق عليها لقب "الأميرة الملكية" في 1970.

تزوجت الأميرة آن مرتين وكان زوجها الأول الكابتن مارك فيليبس هو والد طفليها بيتر وزارا

ثم تزوجت من نائب الأدميرال تيموثي لورنس.

ومثلت الأميرة آن بريطانيا في مسابقات الفروسية في أولمبياد مونتريال عام 1976، ومعروف عنها مشاركتها في العديد من المنظمات الخيرية منها منظمة "انقذوا الطفولة" التي تتولى رئاستها منذ عام 1970.

بيتر فليبس

بيتر فليبس أكبر أحفاد الملكة أليزابيث ولد في عام 1977 تزوج في عام 2008 بالكندية أوتم كيلي ورزقا ببنتين هما سافانا التي ولدت في عام 2010 وآيلا التي ولدت في عام 2012.

ولا يحمل أولاد الأميرة الملكية أي ألقاب ملكية لأنهم ينحدرون من الفرع الأنثوي للأسرة.

سافانا

سافانا ولدت في عام 2010 هي الابنة الكبرى لبيتر وأوتم فليبس، وهي أولى أبناء أحفاد الملكة أليزابيث.

آيلا

آيلا، التي ولدت في عام 2012و هي الابنة الثانية لبيتر وأوتم فليبس.