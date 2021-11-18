محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة السبت المقبل لسوء الأحوال الجوية

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، يوم السبت القادم، الموافق 20 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفه مبدئية؛ نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء.

وذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظوا المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس يوم السبت المقبل، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.