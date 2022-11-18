الجيش اليمني يتهم الحوثيين باطلاق صاروخ مضاد للسفن باتجاه البحر الأحمر

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قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها، مساء الخميس، إن جماعة الحوثي أجرت تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن من صنعاء، باتجاه البحر الأحمر.

وأضاف مجلي، وفقاً لموقع الجيش "سبتمبر نت"، "أن الصاروخ الذي أطلقته مليشيا الحوثي من مديرية نهم بصنعاء، سقط غرب محافظة الحديدة بالمياه الدولية".

وحمل مجلي الحوثيين" تبعات هذا الإطلاق، معتبراً إياه "عملية عدائية أخرى".

وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني "أن كافة الأدلة أثبتت تورط الحرس الإيراني بعملية الإطلاق ودعمها المستمر لمليشيا الحوثية".

وتابع "هذا التهديد، وغيره من التهديدات التي سبقته بقصف المليشيا الموانئ في محافظتي شبوة وحضرموت (شرقاً) وغيرها من الاستهدافات الإرهابية، بالطائرات المتفجرة، يعدّ تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي".

ودعا مجلي، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق بشأن إطلاق الصاروخ.

سبق وأن أطلق الحوثيون تهديدات بالتصعيد العسكري واستهداف المنشآت النفطية، مالم يرفع التحالف الذي تقوده السعودية حصاره عن اليمن، ويقبل بشروط الجماعة المتعلقة بتجديد وتوسيع الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.