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ماكرون: حرب أوكرانيا هي مشكلة آسيا أيضا

بانكوك - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:11 ص

حث الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم الجمعة، الدول الآسيوية إلى الانضمام إلى "الإجماع المتزايد" ضد الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الحرب تعد مشكلة آسيا أيضا.

وقال ماكرون -على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقد في العاصمة التايلاندية (بانكوك) حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن فرنسا تحاول تحقيق إجماع متزايد من أجل القول إن هذه الحرب هي مشكلتكم أيضا، لأنها ستؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار".

يشار إلى أن منتدى "أبيك" يضم 21 دولة وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.

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