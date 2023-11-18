مستشار الرئيس الفلسطيني: ازدواجية المعايير الأمريكية هي من تسبب فيما يعانيه قطاع غزة

محمود الهباش: المذبحة التي ترتكبها دولة الاحتلال وحرب الإبادة التي تشنها لا تزال مستمرة ومفتوحة

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن المذبحة التي ترتكبها دولة الاحتلال وحرب الإبادة التي تشنها لا تزال مستمرة ومفتوحة، في ظل استمرار تل أبيب ضرب القوانين الدولية بعرض الحائط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن هناك ضوء أخضر أمريكيا مجرما ويغطي جرائم الاحتلال، ولهذه الحرب التي تشنها الدولة الإسرائيلية المارقة من قصف للمدارس، تهجير للسكان وإخراج المرضى والأطباء من مستشفى الشفاء.

وشدد على الهدف من عمليات القصف العشوائي والمجرم على كل المناطق داخل قطاع غزة، هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة، وهو المخطط الأساسي الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني رفض هذا المخطط وكذلك مصر والعالم كله بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

ولفت إلى سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها واشنطن، والتي تتحدث بلغة وتمارس على الأرض لغة أخرى، موضحا أن هذه اللغة التي تتعاطي بها الولايات المتحدة مع الشأن الفلسطيني، هي من تسببت في المأساة التي تعاني منها فلسطين، علاوة على أن قرار وقف العدوان في يد الجانب الأمريكي.

وأكد أن حماية للمخططات الإسرائيلية والسكوت على ممارستها، من قبل الولايات المتحدة تكون بذلك تبيع الوهم إلى العالم، حيث تُصدر للجميع أنها ضد التهجير وقصف المدنيين، وخرق حقوق الإنسان، بينما ما يجري عكس ذلك تماما، فكل ما تمارسه قوات الاحتلال في قطاع غزة فهو مدعم بسلاح أمريكي وبغطاء وحماية أمريكية.

وأعرب عن أمله في وضع وقف العدوان وسفك الدماء الفلسطينية، وحماية المدنيين في غزة بصدر اهتماماتهم، معقبا: «لا شيء آخر يرقى لمستوى قطرة دم فلسطيني تسيل، ولا معنى لأي شيء مقابل استمرار دفع الشعب الفلسطيني الثمن».