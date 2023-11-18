السعودية تستنكر القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رفضها التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مستنكرة القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة في غزة الذي أدى إلى مقتل 200 شخص.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها ،اليوم السبت، "عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت الوزارة "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

واستشهد 200 شخص في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة وهي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

وعبّرت حركة حماس في بيان لها عن إدانتها المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، وقالت: "مجزرة الفاخورة تُضاف لمئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت دولي معيب.. النازيون الجدد يرتكبون مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين".