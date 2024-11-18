يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدرس إقالة المدعية العامة في إسرائيل

قال مسئول حكومي إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس إقالة المدعية العامة جالي بهاراف ميارا.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، اليوم الاثنين، وصلت المواجهة بين وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف مع المدعية العامة، إلى «نقطة الغليان» في الأيام الأخيرة.

وقبل يومين، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقالة المدعية العامة.

وبعثت ميارا رسالة لنتنياهو، الخميس، شددت فيها على الحاجة لـ«إعادة تقييم» ولاية وزير الأمن القومي، في ظل تدخل الأخير «المتكرر والمستمر في الشئون العملياتية للشرطة»، و«تسييسه للترقيات في الشرطة».

وقالت إن بن غفير «انتهك عدة مرات على ما يبدو قرارات المحكمة العليا، وأوامر بالامتناع عن التدخل في المسائل العملياتية للشرطة».

وتابعت: «يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لإجراء تعيينات، وإنهاء خدمة الضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة».