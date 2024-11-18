المملكة المتحدة تعلن تدريب 50 ألف جندي أوكراني منذ الغزو الروسي

دربت المملكة المتحدة حتى الآن نحو 50 ألف جندي من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وأبلغ وزير الدفاع البريطاني جون هيلي البرلمان في لندن أن يوم الثلاثاء سيمثل "معلما دمويا" لألف يوم منذ بدء الهجوم الشامل.

وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم الاثنين، قال هيلي إنه يستطيع أن يؤكد أن القوات البريطانية قد دربت حتى الآن 50 ألف جندي من أوكرانيا.

كانت المملكة المتحدة قد بدأت "عملية إنترفليكس"، التي تدعمها أيضا دول أخرى، في صيف عام 2022.

ووفقا للحكومة البريطانية، يتم تدريب المجندين الأوكرانيين الذين لديهم خبرة عسكرية قليلة أو ليس لديهم أي خبرة عسكرية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج في العام المقبل.