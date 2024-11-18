يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المضي قدما في قراره بترشيح النائب الجمهوري السابق مات جايتز لمنصب وزير العدل، على الرغم من الجدل في الكابيتول هيل بشأن تكليف شخصية واجهت مؤخرًا تحقيقات في مزاعم "سوء السلوك الجنسي".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إصرار ترمب على اختيار جايتز أثار تحذيرات من حلفاء ترمب والمشرعين، الذين يعتقدون أنه سيواجه مهمة شاقة للغاية من أجل تأمين 51 صوتاً في مجلس الشيوخ لتأكيده في المنصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ"سي إن إن"، إن ترامب ينظر إلى جايتز باعتباره "العضو الأكثر أهمية في إدارته"، كما يعتبر الموافقة على تنصيبه وزيراً للعدل أولوية الأغلبية الجمهورية القادمة بمجلس الشيوخ.

وذكر مصدر أن ترامب "يريد تأكيد تعيين جايتز بنسبة 100%، لن يتراجع، هو يصرّ عليه"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وفي السياق، أفادت شبكة "إن بي سي" نيوز نقلاً عن مصادر، بأن أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بما في ذلك أعضاء في مناصب قيادية عليا، لا يرون أي مسار للموافقة على ترشيح جايتز، ولن يدعموه لقيادة وزارة العدل.