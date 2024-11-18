بنجلاديش: محكمة تستمع لآخر المستجدات من الشرطة بشأن تحركاتها لاعتقال رئيسة الوزراء المخلوعة حسينة

تستمع محكمة خاصة في بنجلاديش إلى مستجدات من الشرطة اليوم الاثنين بشأن ما فعلته الأجهزة الأمنية في البلاد لاعتقال رئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الشيخة حسينة ومساعديها المقربين الذين يواجهون اتهامات بسبب مقتل مئات الأشخاص في انتفاضة جماعية الصيف الماضي.

وتعيش حسينة في المنفى في الهند منذ 5 أغسطس عندما فرت من البلاد وسط الاحتجاجات التي قادها الطلاب. وأصدرت محكمة الجرائم الدولية ومقرها دكا في 17 أكتوبر أوامر اعتقال بحق حسينة و45 آخرين، من بينهم وزراء سابقون ومستشارون ومسؤولون عسكريون ومدنيون. وتدير البلاد الآن حكومة مؤقتة يرأسها محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام.

ويمثل 14 شخصا على الأقل، من بينهم وزير عدل سابق ورجل أعمال كان مستشار حسينة للقطاع الخاص، أمام المحكمة اليوم الاثنين، حسبما أفاد سلطان محمود، المدعي العام في المحكمة.

وقال مسؤولون بالمحكمة إن ستة أشخاص آخرين سيمثلون أمامها بعد غد الأربعاء. وتم القبض على ما لا يقل عن 20 مشتبها بهم في القضية.