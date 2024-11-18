كشف داري زهير، والد أشرف داري، مدافع النادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجله خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه لا صحة أن أشرف لديه إصابة مزمنة.

قال داري زهير في تصريحات عبر برنامج "الكابتن":" تم شفاء اللاعب بنسبة 100%، والحمد لله".

أضاف:" الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عالج داري بشكل جيد، واللاعب سيكون متواجدًا خلال 15 يومًا مع الفريق".

أشار:" هناك أقاويل من البعض يقولون أن إصابته مزمنة، ولكن كيف ذلك؟.. وهو كان يشارك مع المنتخب، وتعرض للإصابة مع المغرب بـ التواء في الكاحل، والأمر يتطلب راحة فقط، والجميع يعلم ذلك".

واصل:" أشكر النادي الأهلي على ما قدموه في إصابة أشرف داري، وليس هناك أي حقن بالكورتيزون كما يتحدث البعض، وكل ما في الإصابة كان التواء الكاحل فقط، والإصابة لم تأخذ وقتها للاستشفاء، هذا كل ما في الأمر".

أكمل:" كنت متواجدًا في مصر مع نجلي، واللاعب يتدرب بشكل تدريجي وفقا لنظام معين، واللاعب حزين بسبب إصابته وبسبب الجمهور المصري، ويخبرني أن الجمهور المصري يريد أن يشاهدني مع النادي الأهلي، ونفسي أتعافى علشان ألعب أمامهم، وسأكون عند حسن ظنهم".

أتم: "أشرف سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي بعد تعافيه ومشاركته بشكل أساسي، والجمع سيرى ذلك".