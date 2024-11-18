مصادر في حماس تنفي خروج قيادات الحركة من قطر

نفت مصادر في حركة المقاومة في حماس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية، حول خروج قيادات حماس من قطر إلى تركيا.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، نشرته عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أكدت المصادر أن «هذه الأخبار هي محض شائعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر».

وفي وقت سابق، نفى مصدر دبلوماسي تركي، صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر قوله، إن «ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة»، موضحًا أن «أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر».

ومع تعليق قطر جهود وساطتها بين حماس وإسرائيل حتى توافر ما اعتبرته «الجدية اللازمة» في المفاوضات، تتصاعد التكهنات بشأن مستقبل تواجد المكتب السياسي للحركة الفلسطينية في الدوحة.

وفي الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية عدة عن مسئولين دبلوماسيين، أن قطر تتجه لإغلاق المكتب السياسي لحماس، لأنه «لم يعد يخدم الغرض منه»، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن هذه التقارير «غير دقيقة».

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجهود القطرية في الوساطة بين الطرفين، والتي أثمرت في نوفمبر 2023 عن هدنة مؤقتة أتاحت تبادل الرهائن والمعتقلين. غير أن المفاوضات لم تحرز تقدما ملموسا منذ ذلك الحين، مما دفع الدوحة لإعلان تعليق وساطتها، السبت.