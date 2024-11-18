تحذيرات روسية من سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى

توالت ردود المسئولين الروس على سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها، باستهداف عمق الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، وهو القرار الذي انتظرته كييف منذ مدة طويلة.

وقالت النائبة بالبرلمان الروسي ماريا بوتينا، اليوم الاثنين، في تصريحات لوكالة رويترز، إن إدارة بايدن تخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لقصف عمق الأراضي الروسية، مؤكده أن: "هؤلاء الأشخاص، إدارة بايدن، يحاولون تصعيد الموقف إلى أقصى حد بينما لا يزالون.. في مناصبهم".

ونقلت قناة الجزيرة عن أندريه كليشاس العضو البارز في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، قوله: "يمضي الغرب في مستوى من التصعيد قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل بحلول الصباح".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية وسياسية أمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، ويتعلق القرار باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، وهو ما يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية أن خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول التواجد المزعوم لقوات كورية شمالية في منطقة كورسك، حيث تستهدف الخطوة الأمركية تعزيز دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في سبتمبر الماضي بأن الضربات باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية ستعتبر بمثابة مشاركة من دول الناتو في الصراع ضد روسيا.