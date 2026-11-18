عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي اجتماعًا لمناقشة آليات تعزيز ودعم الخدمات الصحية وتطويرها وفق أحدث المعايير التكنولوجية، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وممثلي شركة اتصالات.

شهد الاجتماع استعراض سبل الاستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، بهدف ميكنة وربط منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي ورقمنة الخدمات الصحية، بما يسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة.

وأكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التطوير المؤسسي والحوكمة الرقمية داخل قطاع الرعاية الصحية، وكذلك أهمية تحسين أحوال العاملين في القطاع الصحي وتقديم حزم من الميزات والخدمات لهم، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل اتصالات، تمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في الهيئة العامة للتأمين الصحي ومختلف الهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لضمان سرعة وضع خطة عمل تنفيذية وجدول زمني محدد للمشروعات المشتركة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، تأكيدًا على التزام الوزارة بالارتقاء المستمر بجودة الخدمات الصحية وتحسين أحوال العاملين في القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة في محور الرعاية الصحية.

واستعرض ممثلو شركة اتصالات أحدث التقنيات والحلول الرقمية المقترحة لدعم منظومة التأمين الصحي، والتي تشمل تطوير البنية التحتية للشبكات وتحديث قواعد البيانات وتيسير سبل الوصول إلى الخدمات عبر التطبيقات الذكية والحلول الرقمية المتكاملة التي تضمن تقديم خدمة متميزة ومرنة للمواطنين وللعاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات.