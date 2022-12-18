رجل يقتل زوجته ويصيب شخصا آخر بسبب شكه في وجود علاقة بينهما بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية القبض على شخص؛ لاتهامه بقتل زوجته وإصابة شخص آخر، بعدما تبين من التحريات الأولية ارتكاب المتهم جريمته بسبب الشك في وجود علاقة بين المجني عليهما.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليها (سماح ال م ن، 37 سنة)، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوجها المدعو (السيد ع م، 49 سنة)، والذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين) وأصاب كذلك المدعو (إمام ال ح، 58 سنة)، بجرح نافذ بالصدر، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.