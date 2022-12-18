تايوان: 15 ألفا و123 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة

سجلت تايوان 15 ألفا و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 30 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 2938، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثمانية ملايين و578 ألفا و53 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد أوائل عام 2020، بما في ذلك 38 ألفا و854 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تايوان إلى 14 ألفا و890.